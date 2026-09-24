Правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы

Правительство России одобрило предложенный Министерством финансов законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Бюджетная политика на следующие три года будет рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Предполагается, что дефицит федерального бюджета в каждый год будет на уровне 2% ВВП.

Минфин предложил несколько дополнений к налоговому законодательству. Среди прочего, ведомство предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, продажи имущества, страховых договоров и дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13–22%. Мера не затронет необлагаемый налогом доход до 1 млн руб. и доход участников СВО.