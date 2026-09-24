Правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы
Правительство России одобрило предложенный Министерством финансов законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Бюджетная политика на следующие три года будет рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Предполагается, что дефицит федерального бюджета в каждый год будет на уровне 2% ВВП.
Минфин предложил несколько дополнений к налоговому законодательству. Среди прочего, ведомство предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, продажи имущества, страховых договоров и дарения в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13–22%. Мера не затронет необлагаемый налогом доход до 1 млн руб. и доход участников СВО.
Ключевое изменение — отказ от отдельного расчета налога по ряду доходов в пользу их учета в общей прогрессивной базе НДФЛ. В 2024 году дивиденды, проценты по депозитам, а также доходы от реализации ценных бумаг и долей участия облагались по ставке 13% до 2,4 млн руб., а с превышения — по ставке 15% без дальнейшего повышения; при объединении с основной базой такие доходы смогут попадать под ставки выше 15%.
Технически для налогоплательщика это означает перенос сведений из специальных категорий в общий расчет, а не создание нового способа подачи данных. В личном кабинете налогоплательщика уже отражаются банковские доходы и значительная часть доходов от операций с ценными бумагами, поэтому такой перенос учета может быть реализован без перестройки всей системы оформления деклараций.