В Пензенской области продлили программу семейного капитала еще на год

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко продлил срок действия программы регионального семейного капитала до конца 2027 года. Изначально мера поддержки, введенная с 1 июня, должна была действовать до 31 декабря 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Право на выплату в 1 млн руб. имеют молодые семьи, где с 1 июня родился второй ребенок. Возраст родителей должен быть до 35 лет включительно, а обеспеченность жильем — менее 15 кв. м на человека, уточнили в региональном правительстве.

Средства можно направить на покупку квартиры, строительство дома, первоначальный взнос или платеж по ипотеке, а также паевой взнос в жилищный кооператив.

С начала программы выдано 26 сертификатов.

Нина Шевченко