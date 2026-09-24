Стоимость нефти марки Brent превысила $108 за баррель впервые с 16 сентября

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE по данным на 18:30 мск росла на 4,8%, до $108,03 за баррель. На такой отметке он торгуется впервые с 16 сентября. К 18:59 мск рост замедлился до 4,6%, цена составляла $107,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI к тому же моменту прибавляли в цене 4,54%, до $96,34 за баррель. Разница в цене между фьючерсами на нефть Brent и WTI второй день подряд держится на максимальном уровне с мая, пишет Reuters.