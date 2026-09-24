Бывший глава Добрянского округа и спортсменка могут стать депутатами заксобрания

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экс-глава Добрянского городского округа, бывший замглавы администрации губернатора края Константин Лызов может получить один из вакантных мандатов «Единой России» по партсписку. Кроме того, в состав нового созыва краевого парламента могут войти: председатель региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова, пловчиха, вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года Анастасия Фесикова, депутат Пермской думы и гендиректор строительной компании «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный, секретарь местного отделения «Единой России» Чусовского муниципального округа Константин Адаменко и гендиректор ООО Специализированный застройщик «Ива-Девелопмент» Алексей Скрипкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Также списочные мандаты, по информации, «Ъ-Прикамье» могут получить депутаты прошлого созыва заксобрания: Сергей Яшкин, Станислав Швецов, Юрий Борисовец, Вагаршак Сарксян, Анатолий Маховиков, Алексей Мельников, Александр Козюков, Алексей Мазлов, Мария Коновалова, Эдуард Аветисян, Григорий Малинин (ранее представлял «Справедливую Россию»). Еще ряд собеседников «Ъ-Прикамье» ожидают возвращение в заксобрание экс-депутата от ЛДПР, руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александра Григоренко.

Всего по итогам выборов в краевой парламент «Единая Россия» получила 18 мандатов по партспискам. Это на пять мест больше, чем в предыдущем созыве.