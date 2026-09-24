Местные нервы

Промышленники просят нижегородские власти разобраться с проблемой продаж продукции внутри региона: оборудование и спецтехнику их производства покупают крупнейшие холдинги и другие субъекты РФ, но не местные контрагенты. При этом некоторые поставщики утверждают, что их участие в тендерах оборонных предприятий блокируют условиями тендерной документации под конкретных поставщиков, в основном китайских. Они настаивают, что использование импортного промышленного оборудования с иностранным софтом без российских сертификатов запрещено и проблему необходимо обсуждать на высшем уровне. Областному правительству поручено решить проблему, а также сформулировать правила и преференции, которые помогут поддержать местных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ряд крупных промышленных предприятий Нижегородской области столкнулся с проблемой поставок продукции внутри региона, их представители пожаловались на ситуацию заместителю губернатора Егору Полякову. На встрече чиновника с бизнес-сообществом на площадке Торгово-промышленной палаты региона они рассказали, что поставляют оборудование и технику во многие субъекты РФ, но не нижегородским заказчикам. Ситуация может грозить остановкой завода промышленного сварочного оборудования Alloy с сокращением штата, рассказал его представитель Игорь Подгорнов. Основной проблемой он назвал непреодолимую конкуренцию с поставщиками из Китая, которые поставляют продукцию «почти на все предприятия Нижегородской области», включая оборонные заводы.

Китайское промышленное сварочное оборудование работает на программном обеспечении, которое запрещено использовать в российской оборонке, настаивает предприниматель. «Все крупнейшие российские предприятия работают с нашим оборудованием. Однако оборонные заводы в Нижнем Новгороде или крупные региональные предприятия не выбирают нас в качестве поставщика. Везде присутствует китайское сварочное оборудование», — отметил Игорь Подгорнов. При этом участие Alloy в тендерах и тестовые поставки оборудования нижегородского завода оборонные заказчики якобы блокируют. «Мы не можем участвовать в тендерах, условия и цены которых написаны под конкретных производителей. И заводы, на которые мы пытаемся поставить оборудование бесплатно для тестирования, не берут его», — уточнил господин Подгорнов.

Представитель Арзамасского завода коммунального машиностроения (АО «Коммаш») добавила, что за последние десять лет технику из нижегородских предприятий покупал только нижегородский водоканал (сейчас Объединенный коммунальный оператор, АО «ОКО»), который также стал испытательным полигоном для ее тестирования. Фактически завод создавал технику для нужд водоканала и сейчас продает ее во все российские регионы. «Сколько бы мы ни работали с региональными операторами ТКО, сколько раз ни давали технику на тесты, сколько раз их представители ни посещали завод вместе с министром экологии — дальше диалог не идет. Другие регионы в основном используют технику местных производителей», — напомнила представитель «Коммаша».

Ситуацию с отказами в покупке нижегородской техники и оборудования местными организациями Егор Поляков назвал странной. Он напомнил, что решения о закупках крупнейших ВИНКов у тех или иных поставщиков принимаются в Москве, однако ситуация требует разбирательства «на самом верху». «Если это связано с позицией головных структур, с которыми у правительства хорошие контакты, мы, наверное, сможем эту проблему решить», — пообещал Егор Поляков. Несмотря на то что ОПК «живет по своим законам», блокировку участников его тендеров необходимо обсуждать на федеральном уровне, полагает господин Поляков.

Гендиректор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова напомнила, что китайское оборудование не может попасть на оборонные предприятия, если не будет включено в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ. Игорь Подгорнов заверил, что у него есть конкретные примеры таких предприятий.

Законодательство о закупках не предполагает преференций для местных поставщиков, отметил Егор Поляков. Тем не менее российские регионы по-разному стараются их поддержать, однако в Нижегородской области «никто до сих пор этой проблемой не озадачен», согласился чиновник. Он поручил профильным министерствам сформулировать правила и преференции, которые позволят стимулировать закупки промышленной продукции внутри региона.

Владимир Зубарев