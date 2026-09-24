«Справедливая Россия» заняла второе место на выборах в Волгоградской области

«Справедливая Россия» заняла второе место по числу мандатов на муниципальных выборах в Волгоградской области. Об этом сообщил зампред Волгоградской областной Думы, руководитель фракции «СР» в региональном парламенте Дмитрий Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Волгоградской области Фото: Дума Волгоградской области

18–20 сентября голосование проходило в 18 муниципальных районах и двух городских округах. Избраны 27 глав сельских поселений и замещено 52 депутатских мандата в шести представительных органах.

По числу избранных депутатов местного уровня «Справедливая Россия» заняла второе место после «Единой России» (42), получив пять мандатов. Еще три место получила ЛДПР, а КПРФ и «Партия пенсионеров» по одному.

Нина Шевченко