Сеть 5G заработала в трех районах Саратова

В Саратове запустили сеть 5G, сообщили в минцифры региона. На первом этапе доступ тестирует МТС в трех локациях: у СГТУ, ТЦ «Манеж» и на ул. Огородной в районе ЖК «Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: национальныепроекты.рф Фото: национальныепроекты.рф

В ведомстве уточнили, что позже зону 5G расширят и другие операторы. Технология работает на частотах LTE, что увеличивает пропускную способность сетей на 20–25%. Операторам выделены новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц на бесплатной основе.

Сеть мобильной связи пятого поколения уже запущена в 16 городах России. До конца 2026 года его внедрят еще в 50.

Нина Шевченко