Черноземье 24.09.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 25 сентября Австралийский доллар 59,7057 Английский фунт 112,6274 Белорусский рубль 28,0069 Гонконгский доллар* 10,8243 Дирхам ОАЭ 23,1193 Доллар США 84,9057 Евро 96,8859 Индийская рупия** 88,5265 Казахстанский тенге** 19,0521 Канадский доллар 60,2339 Китайский юань 12,6500 СДР 115,5966 Сингапурский доллар 66,3170 Турецкая лира* 17,4009 Украинская гривна* 18,8793 Шведская крона* 85,9527 Швейцарский франк 102,5679 Японская иена** 53,7514 *За 10. **За 100.