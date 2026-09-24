Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 25 сентября

Австралийский доллар 59,7057
Английский фунт 112,6274
Белорусский рубль 28,0069
Гонконгский доллар* 10,8243
Дирхам ОАЭ 23,1193
Доллар США 84,9057
Евро 96,8859
Индийская рупия** 88,5265
Казахстанский тенге** 19,0521
Канадский доллар 60,2339
Китайский юань 12,6500
СДР 115,5966
Сингапурский доллар 66,3170
Турецкая лира* 17,4009
Украинская гривна* 18,8793
Шведская крона* 85,9527
Швейцарский франк 102,5679
Японская иена** 53,7514

*За 10. **За 100.