Итальянские короткометражки, «Современная музыка» и «Обломов»

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде — театральные премьеры, концерты классической и современной музыки, авторское кино, лекции и мастер-классы. В концертном Пакгаузе в день 120-летия Дмитрия Шостаковича открывается ежегодный фестиваль «Современная музыка». На сцене ТЮЗа — премьера нестандартной инсценировки «Обломова». А в «Орленке» покажут подборку итальянских короткометражек. Эти и другие события — в афише «Ъ-Приволжье».

Выставки «Прошедшее время» 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Василиса Петрова / Русский музей фотографии Фото: Василиса Петрова / Русский музей фотографии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Василиса Петрова / Русский музей фотографии Фото: Василиса Петрова / Русский музей фотографии Два цвета — бирюза и фуксия — погружают посетителей в атмосферу дома детства Василисы Петровой — начинающего автора, студентки факультета фотографии ИГУМО. Она родилась в многодетной семье в подмосковных Бронницах и, поступив в институт, переехала в Москву. Старый бабушкин дом стал для нее арт-объектом. «В проекте „Прошедшее время“ ощущается уверенность в обращении с формой, богатая фантазия, отсутствие свойственной новичкам робости при выборе и сопоставлении объектов, чувствительность к мелочам. Автор нашла простую, но оригинальную идею, которая выделяет его в ряду подобных проектов, посвященных детству, ностальгии, семейной истории», — отмечает куратор выставки Юлия Травникова. Когда: по 25 октября Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а Билеты: 150 — 300 руб. «Марк Шагал: полеты во сне и на яву» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фойе Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина на время превратят в галерею: здесь выставляют литографии Марка Шагала из частной коллекции. В основе экспозиции — серия «Двенадцать колен Израилевых» и ряд цветных литографий из масштабного «Библейского цикла», который сам художник называл своим главным жизненным посланием. Перед экскурсией по выставке гостей познакомят с историей здания театра — бывшего Народного дома, которая началась в 1903 году с сольного концерта Федора Шаляпина. Когда: 26 сентября, 15:00 Где: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Белинского ул., 59 Билеты: 1000 руб.

Фестивали «Современная музыка» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский театр оперы и балета Фото: Нижегородский театр оперы и балета В день 120-летия Дмитрия Шостаковича в Концертном Пакгаузе открывается ежегодный фестиваль «Современная музыка». В исполнении заслуженной артистки РФ Надежды Павловой, солистов Сергея Година, Алексея Тихомирова, Владимира Мезенцева и оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина под руководством Дмитрия Синьковского прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, Мечислава Вайнберга и Бенджамина Бриттена. Также в программе фестиваля, который продлится до 4 октября включительно, — вокальный цикл П. Хиндемита «Жизнь Девы Марии»в исполнении солистки театра «Геликон-опера» Алисы Гицба, фортепианные элегии современного композитора Михаила Аркадьева в авторском исполнении, концерт «Музыкальные миры Марка Шагала», выступление Российского национального оркестра под руководством Федора Безносикова и др. В финале фестиваля 4 октября — драма У. Шекспира «Гамлет» в исполнении Евгения Миронова. Когда: 25 сентября, 19:00 Где: Концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж Билеты: 2500 — 5000 руб.

Кино «Italian Best Shorts 9. Крутые повороты» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ПилотКино» Фото: «ПилотКино» Сборник короткометражек от итальянских режиссеров, собравших призы на разных европейских кинофестивалях в 2025 году. Пять историй об обычных итальянцах — работяге на бензоколонке, школьных подругах, семье на отдыхе, воровке из бедного района Рима и чудаковатом таксисте, жизнь которых вдруг делится на «до» и «после». Когда: 25 сентября, 17:10; 26 сентября, 19:00; 27 сентября, 19:30 Где: «Орленок», Б. Покровская ул., 59 Билеты: 310 — 420 руб. «Моя Африка» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кинопоиск» Фото: «Кинопоиск» Предпремьерный показ фильма «Моя Африка» и творческая встреча с режиссером и продюсером Ольгой Акатьевой. Съемки фильма проходили на территории ЮАР, куда, по сюжету, переезжает семья Дунаевых вслед за папой-дипломатом. Юный Коля Дунаев живет на вилле с высоким забором, ходит в закрытую школу и тоскует, пока не знакомится с дочкой садовника Лоли. Регистрация — по ссылке. Когда: 25 сентября, 18:30 Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова ул., 11/7 Билеты: вход свободный, по регистрации

Спектакли «Волшебная ночь» 16+ Премьерный спектакль, в который вошли два одноактных балета: «Демон» Пауля Хиндемита в постановке Грегори Макомы и «Волшебная ночь» Курта Вайля в постановке Игоря Кирова. Два отражающих друг друга произведения объединяет одна тема: кто мы на самом деле и где заканчивается образ, который мы предъявляем миру. За дирижерским пультом — Федор Леднев. Когда: 26 сентября, 18:30; 27 сентября, 15:00 Где: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Белинского ул., 59 Билеты: 200 — 2500 руб. «Обломов» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Следующая фотография 1 / 2 Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Премьера на сцене Театра юного зрителя по инсценировке романа И. Гончарова Лары Бессмертной. Повествование ведется от лица матери Ильи Ильича Обломова, которая рассуждает о своей вине — мол, не смогла подготовить ребенка к безжалостному миру. «Наш спектакль — это не история про лень. Это болезненный и прекрасный вопрос: имеем ли мы право жить иначе?» — комментируют в театре. Режиссер — Филипп Гуревич, в главной роли — Игорь Авров. Когда: 27 сентября, 17:00 Где: ТЮЗ, Горького ул., 145 Билеты: 500 — 1500 руб. «Старый дом. Челлендж 24 часа» 12+ Премьера театра «Камер-юнкер» на сцене Дома актера им. В. В. Вихрова. В основе постановки — пьеса нижегородского драматурга Дениса Орлова о трех подростках, которые решились вести 24-часовую трансляцию в соцсети из заброшенного дома, а в итоге не просто «просидели сутки в заброшке», а многое узнали о мире и о себе. Когда: 26 сентября, 19:00 Где: Дом актера им. В.В. Вихрова, ул. Пискунова, 10. Вход: 700 — 1000 руб.

Концерты Хиты Майкла Джексона в исполнении струнного оркестра 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.ru / hardrockorchestra Фото: vk.ru / hardrockorchestra Трибьют-шоу струнного оркестра Hard Rock Orchestra. Камерный состав симфонического RockestraLive представит свой взгляд на хиты короля поп-музыки, от эпохи The Jackson 5 до последних дней. Когда: 26 сентября, 20:00 Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова ул., 11/7 Билеты: 1800 — 3800 руб. «Диалоги эпох» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородская государственная консерватория им. М. Глинки Фото: Нижегородская государственная консерватория им. М. Глинки В Большом зале консерватории — органный концерт Екатерины Гецелевой. Выпускница Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки давно живет и работает в Москве: в Российском национальном музее музыки, в музее-заповеднике «Царицыно», в концертном зале «Зарядье». В программе концерта в родном городе органистки — Бах, Мендельсон, Хиндемит, а также несколько произведений ее отца Бориса Гецелева: хоральная прелюдия «Neig zu mir, Herr, deine Ohren» и пьеса «Нижегородский кремль». Когда: 27 сентября, 18:30 Где: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Пискунова ул., 40 Билеты: 1300 — 1500 руб. «Фантазия Хаяо Миядзаки» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оркестр «Империал» Фото: оркестр «Империал» Малый состав оркестра «Империал» исполнит саундтреки из самых известных анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. В авторских аранжировках и в сопровождении светового шоу прозвучат саундтреки из фильмов: «Небесный замок», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ветер крепчает», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Мальчик и птица» и других. Когда: 25 сентября, 19:00 Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1 Билеты: 2500 — 6000 руб.