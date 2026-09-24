64 элитных гроба закупит похоронное учреждение в Балакове

Муниципальное бюджетное похоронное учреждение «Комбинат благоустройства» в Балакове объявило закупку элитных гробов. Начальная максимальная цена контракта превышает 1,25 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района / Коммерсантъ

Согласно техзаданию, всего приобретут 64 гроба, из них требуется 30 под орех и столько же под вишню. Еще четыре изделия обозначены как «специальные». Все гробы изготовят из сосны и пиломатериалов хвойных пород. Поставить их заказчику нужно в течение 10 дней с момента заключения контракта.

В закупке могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 2 октября, а итоги подведут 5-го числа.

Нина Шевченко