Крупнейший ТРК Оренбуржья вводит платную парковку

Крупнейший торговый центр Оренбуржья «Мармелад» переводит часть своего паркинга на платную основу. Решение принято с целью разгрузить территорию и освободить места у входов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бесплатной без ограничения по времени останется большая часть стоянки — 70%. Оставить машину можно будет напротив 3, 4, 5, 6 и 7-го входов. Платными станут две зоны: полоса вдоль фасада между 4-м и 3-м входами, а также участок от 2-го до 7-го.

На всей территории первые полчаса останутся бесплатными. Далее в платной зоне тариф составит 50 рублей в час. Для маломобильных посетителей места сохранят бесплатными без ограничений по времени, а для сотрудников мегамолла предусмотрена отдельная зона для стоянки. С 25 сентября оборудование уже начнет фиксировать время стоянки, однако до 7 октября плата взиматься не будет.

Мегамолл «Мармелад» входит в ТОП-10 крупнейших ТРК по стране. Возле здания на данный момент располагается порядка 2500 парковочных мест. Годовая посещаемость торгового центра при этом составляет 9 млн человек.

Яна Вежлева