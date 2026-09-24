Прикамье входит в топ-3 регионов по развитию аддитивных технологий

Пермский край занимает третье место среди регионов России по уровню развития аддитивных технологий. Об этом рассказал директор ООО «Аддитивные системы и производство» Алексей Курчев в рамках круглого стола, организованного газетой «Ъ-Прикамье» на промвыставке «Металлообработка. Металлургия». По словам господина Курчева, первое место в рейтинге занимает Ленинградская область, на втором — Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Аддитивные технологии (или 3D-печать) — метод создания физических объектов из цифровых 3D-моделей путем послойного добавления материала, как правило пластика, металла, смолы или бетона.

Год назад «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Аддитивные системы и производство» запустило в Пермском крае производство изделий различными методами аддитивной печати. Кроме этого компания предлагает услуги реверс-инжиниринга и технологического аудита. В том году инвестиции в проект оценивались в 50 млн руб.