Задолженность по зарплате в Нижегородской области снизилась на 15,5% за месяц

Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области на конец августа составила 231,3 млн руб., подсчитали в Росстате. По сравнению с концом июля она снизилась на 15,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Долги по зарплате образовались из-за отсутствия у работодателей собственных средств, говорится в материалах.

По сумме долга Нижегородская область лидирует по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. На втором месте Чувашская Республика (29,6 млн руб.), на третьем — Пермский край (13,5 млн руб.). Общая сумма долга в ПФО в конце августа 2026 года составляла 280,1 млн руб., по сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 12,2%.

Егор Емельянов