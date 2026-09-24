Пермские телеканалы вышли на крупнейшую стриминговую площадку страны

Доступ к вещанию прикамских телекомпаний «Рифей-Пермь» и ВЕТТА теперь открыт на площадке «Кинопоиск». Онлайн-трансляции каналов доступны с 24 сентября текущего года. Оба телеканала работают в формате цифрового эфирного телевидения, а также ведут трансляции через собственные сайты и популярные онлайн-платформы. ВЕТТА вещает на общекраевой 21-й кнопке, а «Рифей-Пермь» - на муниципальной 22-й кнопке основных кабельных операторов.

Гендиректор ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь» Игорь Лобанов говорит, что выход на площадку «Кинопоиска» обусловлен изменением способов медиапотребления. «Мало кто сейчас следит за новостями, только смотря телевизор или читая бумажную газету. Мы идем за аудиторией. Если люди предпочитают смотреть кино- и телепродукцию на онлайн-платформах, значит мы должны быть там представлены. Главное – удобство и комфорт для телезрителей», - пояснил господин Лобанов.

«Кинопоиск» - крупнейшая стриминговая площадка в стране. На конец прошлого года среднемесячная аудитория сервиса составляла 18 млн пользователей. Ранее в интервью «Ъ» директор «Кинопоиска» Александр Дунаевский говорил о росте «телесмотрения» на этой платформе.