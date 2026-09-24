Молоко пропало

В Челябинской области объявлены повторные торги по продаже 100% акций завода «Златмолоко». В рамках публичного предложения начальная цена предприятия снижена до 138,9 млн руб., что почти в три раза меньше оценки годичной давности. Параллельно продолжаются судебные споры по долгам за электроэнергию предприятия, а в документации указана дебиторская задолженность в размере 90,5 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На электронной площадке «Альфалот» стартовал прием заявок на покупку 100% акций АО «Златмолоко». Организатором выступает конкурсный управляющий ООО «Группа компаний „Регион-ресурс“» (Свердловская область), признанного несостоятельным в 2022 году. Соглас­но условиям публичного предложения, начальная цена в 138,9 млн руб. будет последовательно снижаться на 5% каждые пять календарных дней. Минимальная цена реализации установлена на уровне 55,6 млн руб. Подведение итогов запланировано на 18 ноября.

Это не первая попытка продать молокозавод в Златоусте. В 2020 году актив выкупила свердловская ГК «Регион-ресурс». После этого в городе стали постепенно исчезать киоски, где продавалась продукция предприятия. Сейчас в Златоусте при­обрести ее невозможно.

Спустя два года, в 2022 году, завод выставили на продажу на «Авито» за 280 млн руб. В разговоре с «Ъ-Южный Урал» продавец тогда не озвучил причины продажи, но отметил, что собственник заинтересован в сохранении производства и ищет покупателя, который будет вести бизнес дальше либо выступит соинвестором, поскольку собственных средств компании не хватает.

В том же году ГК «Регион-ресурс» начала процедуру банкротства по решению арбитражного суда. А в 2024-м АО «Златмолоко» пытались реализовать уже с госторгов за 450 млн руб., в июне 2025 года — за 405,2 млн руб. В обоих случаях интереса зафиксировано не было.

Нынешняя оценка в 138,9 млн руб. базируется на проведенной на предприятии инвентаризации и оценке дебиторской задолженнос­ти. Стоимость движимого имущества завода составляет 63,1 млн руб.

По данным из документации, долг предприятия составляет 90,55 млн руб. Из этой суммы более половины — 46,9 млн руб. приходится на ООО «Бугульминский молочный комбинат». Также в списке дебиторов значатся ООО «Караван» (совокупно около 9 млн руб.) и ООО «Корпорация Арабис» (2,6 млн руб.). Пос­леднее юрлицо на данный момент ликвидировано.

Параллельно с процессом продажи АО «Златмолоко» выступает ответчиком по искам ресурсоснабжающих организаций. Так, в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело, инициированное ООО «Златоустовский водоканал», о взыскании 531,2 тыс. руб. за исполнение обязательств по договорам энергоснабжения. 16 сентября суд вынес решение в пользу истца. Кроме того, предприятие вовлечено в качестве участника в банкротные дела: ООО «Проект 21» и самой материнской компании «Регион-Ресурс».

Производственный комплекс завода включает территорию в 2,7 га, основное двухэтажное здание (3,7 тыс. кв. м), сырный цех (1,4 тыс. кв. м) и установку по сушке молока.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что цена лота на первый взгляд привлекательная, но кроет за собой риски.

«Только оборудование оценено в 63 млн руб., а дебиторская задолженность в 90 млн руб., однако в практике банкротных торгов номинальная стоимость такого долга крайне редко конвертируется в реальные денежные потоки. Значительная часть подобных требований обычно является просроченной, оспариваемой или экономически нецелесообразной к взысканию, поэтому ее ликвидационная цена редко превышает 20–30% от номинала»,— отмечает Анастасия Владимирова.

При этом эксперт считает, что предложение все же представляет интерес для региональных агрохолдингов, производителей частных марок или компаний, ищущих дополнительные мощности под контрактную загрузку и выпуск сырной группы.

«Ключевым преимуществом лота является наличие готовой производственной площадки с историчес­ки сформированной инженерной инфраструктурой, что позволяет сократить сроки запуска по сравнению со строительством с нуля. Однако привлекательность сделки напрямую зависит от способнос­ти покупателя обеспечить дополнительные инвестиции, а они могут в совокупности быть примерно равны цене приобретения. Молочная отрасль сегодня характеризуется высокой концентрацией, жесткими требованиями к прослеживаемости продукции, росту стоимости упаковки, энергоносителей и логистики, а также структурным дефицитом сырого молока товарного качества в ряде субъектов. В итоге этот бизнес имеет большое количество „но“ и, учитывая наличие дебиторской задолженности, круг интересантов будет сужен»,— комментирует аналитик Анастасия Владимирова.

Отдельно управляющий партнер IPM Consulting отмечает, что оборудование, даже при условии техничес­кой исправности, требует независимого аудита, адаптации под современные санитарные и ветеринарные нормы и систему маркировки, а также существенных затрат на пусконаладку и санитарную подготовку цехов.

В результате, по мнению эксперта, трехкратное снижение стоимос­ти закономерно и логично, так как инвестору будет необходимо погасить скрытые обязательства и понес­ти затраты на восстановление технологического цикла.

«С высокой вероятностью такой лот будет интересен не как готовый бизнес, а как инфраструктурная заготовка, требующая профессиональной отраслевой экспертизы, четкой стратегии позиционирования и готовности к среднесрочному инвес­тиционному горизонту. И в этой связи шансы на оздоровление, бе­зусловно, существуют, но опять же все зависит именно от намерения инвес­тора»,— считает Анастасия Владимирова.

Евгений Рыженьков