Земельный вопрос

На границе с Челябинском будет выставлен на торги под проект комплексного развития территории находящийся в федеральной собственности земельный участок площадью почти 82 га, расположенный на популярном направлении рядом с Новоградским трактом, окруженный лесами и свободный от застройки. Объявление о планируемом в четвертом квартале 2026 года аукционе размещено на сайте института развития ДОМ.РФ. Эксперты, опрошенные „Ъ-Южный Урал“, считают, что, несмотря на кажущуюся выгодность месторасположения участка, на деле для него будет трудно найти покупателя. Виной этому — сверхсложная геометрическая форма участка, а также неизвестность ситуации с инженерными коммуникациями и возможностью их подключения на достаточном для масштабного жилищного строительства уровне мощностей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На торги под проект комплексного развития территории (КРТ) будет выставлен земельный участок площадью почти 82 га, находящийся на территории Сосновского муниципального округа на границе с Челябинском. Объявление с анонсом будущего аукциона и описанием объекта выставлено на портале института развития ДОМ.РФ.

Участок сложной формы, окруженный землями лесного фонда, расположен на западе от областного центра. Его северо-восточная граница примыкает к двум жилым комплексам «Новиль» и «Парковый премиум», находящимися вдоль Новоградского тракта, с юго-востока с участком граничат поселки «Интернационалист» и Вавиловец, с западной стороны рядом размещен поселок Садовый Кременкульского сельского поселения.

Участок относится к землям населенных пунктов, вид использования, указанный в публичной кадастровой карте Росреестра,— «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», находится в федеральной собственности. Кадастровая стоимость участка — около 92,4 млн руб.

Начальная цена аукциона и конкретные условия будущего проекта КРТ ДОМ.РФ пока не опубликовал, землю планируется выставить на торги в четвертом квартале нынешнего года, а пока проект находится в стадии агентирования.

У ДОМ.РФ уже есть два аналогичных объекта в Челябинске.

Так, институт развития выставил на аукцион право заключения договора комплексного развития территории на земельные участки бывшего военного городка №17 в Советском районе Челябинска общей площадью 33,3 га. Объем предполагаемого строительства — от 190 тыс. кв. м до 250 тыс. кв. м жилья, срок реализации проекта — до 12 лет. Начальная цена аукциона — около 119 млн руб.

Также ДОМ.РФ собирается выставить в четвертом квартале 2027 года учас­ток площадью более 6,5 га прак­тически в самом центре Челябинска. Вместе с землей будут реализованы находящиеся на участке строения постройки рубежа XIX–XX веков, а также радиомачта РВ-72 высотой 202,4 м, которые составляют единый объект культурного наследия «Заимка Маренова». Условия торгов — заключение договора КРТ и аренд­ные платежи за часть помещений в построенных объектах.

Челябинский риелтор Лев Шпайзман считает, что найти покупателя на учас­ток в Сосновском округе будет непросто, какую бы цену в итоге не запросил ДОМ.РФ.

«Участок невероятно сложной формы, огибает едва ли не каждое дерево вокруг себя. Качественно спроектировать что-то на таком пространстве, тем более крупные жилые массивы много- или среднеэтажной застройки здесь едва ли возможно. Если только нарезать мелкими порциями под индивидуальное жилищное строительство»,— считает гос­подин Шпайзман.

Кроме того, по мнению эксперта, на привлекательность участка могут негативно повлиять проблемы с инженерной инфраструктурой, традиционные для западных пригородов Челябинска.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что кадастровая стоимость участка не может считаться ценовым ориентиром, поскольку продается не земля, а право на зак­лючение договора КРТ.

«Ближайший ценовой ориентир — еще один лот ДОМ.РФ на 97,3 га на том же Новоградском тракте: в декабре 2025 года право на него получила структура группы „Икар“ за 36,78 млн руб., или около 380 тыс. руб. за гектар при градостроительном потенциале территории в 390 тыс. кв. м многоэтажного жилья. По нашей оценке, реалистичная цена права на выставляемый участок — 30–40 млн руб., примерно в 2,5–3 раза ниже кадастровой стоимости»,— считает господин Ахмедзянов.

При этом, по словам управляющего партнера IBC Global, купить такой лот под земельный банк у застройщиков и девелоперов не получится: договор КРТ обязывает построить не менее 120 тыс. кв. м за восемь лет.

«Реальный покупатель — действующий девелопер, способный вести стройку очередями. Логичнее всего площадка подходит тем, кто уже возводит объекты на Новоградском тракте: у группы „Икар“ здесь „Новиль“ и выигранный в декабре лот, рядом „Шишкин“ застройщика „А74“, а общие сети и социальные объекты снижают им стоимость входа. За лот на 97,3 га в декабре боролись четыре застройщика, и для проигравших компаний „Сосновка“, „Голос.16“ и „Каскад“ этот аукцион — второй шанс зайти в коридор»,— убежден Станислав Ахмедзянов.

Эксперт также отмечает, что на участке по договору КРТ предусмотрены мало­этажные дома со среднеэтажными доминантами.

«Формат для этой точки верный: лес, озеро Большой Кременкуль примерно в 3 км и частные участки по соседству позволяют сделать семейный квартал с таунхаусами и невысокими домами, какого нет у многоэтажных соседей. Слабое место — экономика: 120 тыс. кв. м на 82 га — это около 1,5 тыс. кв. м на гектар, и на метр жилья здесь приходится в разы больше дорог и сетей. Под склады и производство площадка не подходит: грузовой трафик и санитарные разрывы несовместимы с малоэтаж­ными кварталами в лесу.

Сама цена права, которую выставляют на аукцион, вторична: ее вес, вероятно, будет меньше 1% будущей выручки проекта, а предложения на торгах определят расходы на сети и социальные объекты, которые при ключевой ставке 14% застройщику придется нести задолго до продаж. Кроме домов, здесь нужны школы, детские сады, поликлиника и дороги, иначе Новоградский тракт станет узким местом»,— уверен Станислав Ахмедзянов.

«Участок купить — даже не полдела. Надо четко понимать, есть ли возможность подвести к нему достаточные для крупного жилого массива энергомощности и необходимый объем газа. Без них построить что-то в любом случае будет невозможно, а во сколько обойдутся технические условия и само техприсоединение, учитывая аппетиты наших естественных монополий, даже представить страшно»,— предполагает Лев Шпайзман.

Дмитрий Моргулес