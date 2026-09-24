В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил, что в регион поставили более 560 тыс. доз вакцин от гриппа. Это первая федеральная партия, сейчас ее доставляют в медицинские учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Последующие поставки будут проходить поэтапно, до конца ноября этого года. В Самарской области планируется охватить прививками 60% жителей — около 1,9 млн человек. В прививочных пунктах будут доступны вакцины для взрослых — «Совигрипп» и «Флю-М», для детей в возрасте от 10 до 17 лет — «Совигрипп», от 6 месяцев до 9 лет — «Ультрикс Квадри».

«Это поможет создать коллективный иммунитет и защитить группы риска. На базе 51 учреждения организовано 137 кабинетов вакцинации и более 160 мобильных бригад. Кроме того, 32 мобильных медицинских комплекса будут выезжать на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты», — отмечает губернатор Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева