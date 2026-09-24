В Оренбурге зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В мэрии Оренбурга прошло заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсудили профилактику сезонных заболеваний. По данным администрации, в городе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 — на Оренбург приходится 45,9% всех случаев ОРИ в области. Чаще всего болеют школьники и дошкольники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В образовательных учреждениях усилен «входной фильтр»: детей с повышенной температурой отстраняют от занятий, а в классах работают рециркуляторы и бесконтактные термометры. Если в классе отсутствует более 20% школьников, вся информация направляется в Роспотребнадзор для решения о приостановке учебных дней.

На особом контроле на данный момент находится профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), сезонный подъем которой начался в Оренбурге. За восемь месяцев года медиками было зарегистрировано 14 случаев.

Члены комиссии также подчеркнули необходимость вакцинации против гриппа — первыми прививку получат медицинские и образовательные организации. Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в Оренбуржье накануне поступило 234,7 тысяч доз вакцин от гриппа. Всего в этом году за счет федерального бюджета планируется привить около 621, 9 тыс. местных жителей.

Яна Вежлева