Глава СКР запросил доклад о ходе расследования дела о гибели малолетней девочки в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах гибели малолетней девочки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют со ссылкой на СМИ, что в апреле этого года в Сызрани умерла малолетняя девочка в результате развития острого воспалительного заболевания легких. Отец ребенка считает, что к гибели могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи. В связи с этим отец обратился к председателю СКР.

Следственные органы СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Руфия Кутляева