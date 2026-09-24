Глава Кумылженского района Волгоградской области оставляет пост и уходит на СВО

Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов 24 сентября объявил о сложении полномочий и намерении уйти добровольцем на СВО. Заявление он сделал на заседании местной думы. Решение о досрочной отставке уже подписано председателем районного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кумылженского района Фото: Администрация Кумылженского района

Господин Денисова принял решение отправиться в зону специальной военной операции в составе добровольческого отряда «БАРС», сообщили в районной администрации. «Благодарю коллег за многолетнюю совместную работу. Органы местного самоуправления Кумылженского муниципального района — это слаженная, надежная команда», — сказал глава района.

По поручению губернатора Андрея Бочарова в заседании участвовал вице-губернатор Геннадий Шевцов.

Валерий Денисов возглавлял район с 2014 года и дважды переизбирался на этот пост.

Нина Шевченко