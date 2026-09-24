Жителю Удмуртии вменяют оставление сына в опасности при стрельбе из пневматики

Жителя Якшур-Бодьинского района обвинили в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК) после того, как его дочь выстрелила в голову его же сыну из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома в селе Якшур-Бодья, по просьбе малолетней дочери зарядил пневматическую винтовку для стрельбы по самостоятельно оборудованным мишеням. Как сообщает пресс-служба ведомства, при этом он не ограничил доступ других людей к участку двора, где велась стрельба.

В результате малолетний сын обвиняемого оказался на траектории прицеливания девочки. После выстрела ребенок получил травму головы. Сейчас угрозы его здоровью нет.

СКР по Удмуртии завершил расследование уголовного дела. Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения.