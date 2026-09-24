В Татарстане к отопительному сезону подготовили 99,5% котельных

В Татарстане к отопительному сезону 2026–2027 годов подготовили 2 939 из 2 953 котельных. Работы еще не завершены на 13 котельных в Казани и одной в Лениногорском районе, сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Паспорта готовности получили 18 240 из 18 244 многоквартирных домов.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 95%. Ремонт завершен на 459 объектах, еще на 272 работы идут. В 16 домах работы еще не начались. Основными причинами отставания стали задержки поставок материалов, нехватка рабочих у подрядчиков и позднее заключение договоров.

До 30 сентября в Татарстане планируют скорректировать краткосрочный план капремонта на 2027 год. В него должны включить ремонт вентиляционных шахт, дымоходов и инженерных систем газоснабжения, а также разработку проектно-сметной документации.

Анна Кайдалова