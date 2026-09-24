Более 60 «автоштрафов» выписали продавцам молочки в Удмуртии с начала сентября

67 «автоштрафов» выписали продавцам молочной продукции в Удмуртии за оборот товаров с некорректным сроком годности за неполный сентябрь. Такую цифру озвучили на тематическом совещании в управлении Роспотребнадзора по республике. Размер «автоштрафа» за реализацию просрочки составляет до 20 тыс. руб. для юрлиц, до 10 тыс. руб. — для ИП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2024-го по 2026 годы Роспотребнадзор исследовал более 9 тыс. проб молочной продукции фермеров Удмуртии. За это время было выявлено 245 образцов, несоответствующих гигиеническим нормам. Специалисты управления изъяли 70 партий молочных товаров общим объемом 17,9 тыс. т.

Всего надзорный орган за эти годы выдал 41 предписание по устранению нарушений, составил 18 протоколов об административном правонарушении, наложил штрафов на 160 тыс. руб. Также было подано одно исковое заявление к можгинской компании ООО «Лесная поляна» о приостановлении производства фальсифицированной продукции.