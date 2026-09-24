Парк «Акведук» на ВДНХ стал героем фильма MR

Девелопер MR спродюсировал игровой мини-фильм в ретро-стилистике, сосредоточенный вокруг парка «Акведук» на ВДНХ — так компания рассказывает о своем новом проекте, премиальном доме «МИРА» в этом районе.

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В фильме показан один день из жизни парка. Люди играют в бадминтон, запускают воздушных змеев, устраивают пикники, гуляют с собаками, загорают на шезлонгах и катаются на велосипедах. По замыслу авторов, это день резидента «МИРА», который выходит из лобби и оказывается в парке как продолжении дома.

Сценарий основан на реальных наблюдениях за тем, как проводят время в «Акведуке». Команда MR говорит, что им хотелось передать атмосферу старого московского района, где люди бережно относятся друг к другу и не разучились улыбаться и здороваться.

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Проводником по этому миру стал консьерж парка, которого сыграл актер и комик Илья Куруч. Персонаж с иронией рассказывает о привычках и предпочтениях жителей — как сотрудник хорошего дома, который знает своих резидентов.

Неспешная динамика фильма специально подчеркивает контраст с плотным ритмом мегаполиса. Этот прием связан с идеей «МИРА»: создать пространство, где человек может замедлиться, сохранить приватность и жить в своем ритме.