Пермский университет станет центром знаний по целевым капиталам для вузов ПФО

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) получит статус одной из восьми федеральных площадок по развитию эндаументов в системе высшего образования Российской Федерации и с 1 января 2027 года станет центром знаний по целевым капиталам для вузов Приволжского округа, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Соответствующее решение принято в рамках государственной программы по развитию фондов целевого капитала, которая была озвучена на стратегической сессии под председательством председателя правительства России Михаила Мишустина в мае 2026 года. Список вузов, которые станут ключевыми в развитии эндаументов образовательных и научных организаций до 2036 года, был объявлен на прошлой неделе.

В новом статусе ПГНИУ будет выполнять функции методического и обучающего центра для вузов Приволжского федерального округа и других регионов страны. Основными задачами восьми центров знаний станут тиражирование успешных практик фандрайзинга, подготовка кадров для управления целевыми капиталами и консультирование образовательных организаций на всех этапах создания эндаумент-фондов.

«Региональная специфика не позволяет нам использовать те же механизмы, что используют в столичных эндаументах. У каждого из наших фондов-партнеров есть свой опыт привлечения целевых средств, который можно трансформировать и применять в других региональных эндаументах», — подчеркивает руководитель центра знаний, директор фонда целевого капитала ПГНИУ Ксения Пунина.

Эндаумент-фонд Пермского университета был зарегистрирован в апреле 2014 года. Он оказывает целевую поддержку факультетам, реализовывает стипендиальные программы, развивает музей истории ПГНИУ и ботанический сад. Объем целевого капитала достиг почти 25 млн руб. Это крупнейший эндаумент-фонд в регионе. В прошлом году показатели доходности от доверительного управления активами выросли в 2,6 раза (с 7,2% в 2024-м до 19,4% в 2025 году). Объем привлеченных средств в целевой капитал составил более 1 млн руб.

На базе университета уже функционирует межрегиональный центр знаний по целевым капиталам «Дом эндаумента», созданный при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. «Дом эндаумента» зарекомендовал себя как площадка для обучения специалистов некоммерческого сектора и обмена практическим опытом между региональными фондами, не имеющими доступа к столичным ресурсам и экспертизе. При методической поддержке ПГНИУ в Прикамье работает пять фондов целевого капитала. Речь идет о фондах Театра оперы и балета, «Дедморозим», «Добрянка», ПНИПУ. В прошлом году в регионе начал свое формирование первый в России эндаумент-фонд под управлением мусульман — фонд целевого капитала «Вечное доброе».