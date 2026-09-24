Троих жителей Башкирии отправят в колонию за похищение человека

Белебеевский городской суд приговорил троих местных жителей к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет в колонии общего и строго режимов за похищение человека (п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Суд установил, что в декабре 2024 года ночью фигуранты дела с помощью угроз и бейсбольной биты вывели потерпевшего из кафе, силой усадили в автомобиль и возили по городу.

По дороге подсудимые требовали от потерпевшего деньги, избивали его руками, ногами и бейсбольной битой, причинив вред здоровью средней тяжести. Также они отобрали у него банковские карты, требуя снять деньги и отдать им.

Когда фигуранты дела потеряли бдительность, похищенному удалось сбежать. Он обратился за помощью.

Майя Иванова