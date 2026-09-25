Структура «Ростеха» оспаривает очередные итоги собрания акционеров пермского завода

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») к АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ) и его основному совладельцу ООО «Альянс+». Как следует из карточки дела, истец требует признать недействительными решения годового общего собрания общества от 29 июня этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Ъ-Прикамье» рассказал, что требования АО «Станкопром» связаны с предыдущим корпоративным спором между сторонами. При разрешении дела якобы не были предложены кандидатуры в состав совета директоров ПЗМЦ.

Напомним, в прошлом году АО «Станкопром» оспаривало решение годового собрания акционеров пермского завода, когда были избраны совет директоров общества и его ревизионная комиссия. «Станкопром» требовал обязать завод провести внеочередное собрание акционеров с повесткой дня, касающейся избрания совета директоров и ревизионной комиссии. От ООО «Альянс+» истец требовал обеспечить избрание в совет не менее четырех предложенных «Станкопромом» кандидатов и двух — в ревизионную комиссию. Суд с позицией истца согласился.