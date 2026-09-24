Город вписался в макротренды

Мэрия Уфы отчиталась об основных итогах социально-экономического развития по итогам первого полугодия. Статистика свидетельствует о снижении экономической активности, а основным источником роста, судя по всему, является потребление горожан. Динамика промышленности и особенно инвестиций в основной капитал в целом сходна с картиной по всей республике: отгрузка остается на прошлогоднем уровне, а вложения просели на треть. Среди положительных тенденций — многократный рост сальдо прибылей и убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Уфе наблюдается снижение экономической активности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Уфе наблюдается снижение экономической активности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия ситуация в Уфе характеризовалась сдержанной экономической активностью, следует из отчета городской администрации об основных показателях социально-экономического развития. Без учета инфляции оборот и отгрузка сократились в диапазоне от 1,9% до 5%.

Например, оборот организаций по всем видам деятельности составил около 1,26 млрд руб., что на 1,9% ниже показателей января — июня 2025 года. Совокупный объем отгрузки продукции в денежном выражении сократился на 3,9%, до 799,3 млрд руб. Основной вклад в ухудшение внесла промышленность: в главном секторе уфимской экономики отгрузка сократилась на 3,7%, до 596,4 млрд руб.

Доля Уфы в промышленности Башкирии осталась примерно той же: на столицу республики пришлось 46,3% отгрузки, тогда как годом ранее — 46,8%.

Положительную динамику демонстрируют сферы, основанные на потреблении населения. Например, оборот розничной торговли по средним и крупным предприятиям достиг почти 157,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%. Объем платных услуг превысил 78,6 млрд руб., рост составил 18,5%. Эти тенденции сходны с общереспубликанской статистикой: оборот розницы по итогам первых двух кварталов в Башкирии вырос на 11,4% в сопоставимых ценах, а объем платных услуг — на 4,2%. На этом фоне негативная картина наблюдается в сфере общественного питания Уфы: если по Башкирии оборот этих заведений вырос на 3%, то по столице сократился на 5%.

Коррелируют муниципальные показатели с общерегиональными в таком индикаторе, как объем инвестиций в основной капитал, которые по Башкирии сократились на 35,8%, а по Уфе — на 32,3%, до 69,5 млрд руб.

Наиболее позитивным индикатором является рост сальдированного финансового результата. Прибыли уфимского бизнеса в первое полугодие превысили убытки более чем на 131,8 млрд руб. По сравнению с январем — июнем прошлого года сальдо увеличилось в 2,7 раза. Такой взлет объясняется, прежде всего, низкой базой прошлого года, когда совокупный финансовый результат просел на 62,2% по сравнению с более чем 115 млрд руб. по итогам первой половины 2024 года. В те же самые 2,7 раза увеличилось положительное сальдо в целом по Башкирии.

Кроме того, в Уфе зафиксирован рост активности жилищного строительства на фоне уменьшения объемов ввода нового жилья по Башкирии. С января по июнь в городе сдали 226,6 тыс. кв. м в новых квартирах, что на 6,9% превышает результат начала 2025 года. Рост обеспечен сдачей многоквартирных домов, тогда как в индивидуальном жилищном строительстве объемы сократились на 22,8%.

Тенденции в экономике города задаются федеральной макроэкономической повесткой, однако Уфе, как и Башкирии в целом, характерна выраженная региональная специфика, считает экономист Всеволод Спивак. Например, отмечает он, сильнее чем по стране просели инвестиции в основной капитал: «Если до 2024 года доля бюджетных инвестиций составляла от 20 до 22%, то по итогам первого квартала она была немногим более 5%. С учетом мультипликативного эффекта бюджетных вложений на частные подобное падение объясняет большую часть опережающего снижения инвестиций».

Резкий рост сальдированного финансового результата, предполагает господин Спивак, связан с ростом маржинальности в нефтепереработке и нефтехимии. «С учетом дефицита на топливном рынке, снижения требований к качеству бензина и опережающего роста цен на топливо маржинальность производства выросла, и те предприятия, деятельность которых не пострадала от беспилотников, показывают отличные финансовые результаты. Значит, агрегированные показатели промышленности Уфы за первое полугодие свидетельствуют не о системном улучшении экономической ситуации, а о воздействии временных несистемных факторов, вуалирующих ухудшение в отраслях, не связанных с нефтехимией и нефтепереработкой»,— прокомментировал экономист.

Показатели свидетельствуют о сдержанном текущем развитии экономики Уфы, тогда как значительный рост финансового результата организаций обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, считает экономист Рустем Ахунов. Резкое падение инвестиций в основной капитал и снижение спроса на рабочую силу, по его мнению, демонстрирует реакцию бизнеса на повышенную неопределенность в экономике.

В третьем и четвертом кварталах, прогнозирует экономист, вряд ли случатся кардинальные изменения. «Ожидаю сохранение текущих тенденций во втором полугодии, то есть умеренной экономической динамики без резкого спада, но с продолжающейся инвестиционной паузой и дальнейшим охлаждением спроса на труд. Одновременно торговля и сфера услуг могут продолжить поддерживать городской оборот, хотя по мере замедления роста доходов населения их динамика тоже, вероятно, станет более умеренной.

Динамика промышленности и оборот организаций, скорее всего, останутся в пределах относительных значений первого полугодия. Однако здесь результат будет во многом определяться объемами производства и отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах в условиях топливного кризиса в стране. Ожидаю положительной динамики в этом секторе экономики города, что улучшит общую промышленную динамику развития», — поделился господин Ахунов.

Идэль Гумеров