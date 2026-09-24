На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом сельхозпродукции после атак ВСУ

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трудностей сельхозтоваропроизводителей с вывозом зерна. Мера связана с приостановкой работы портов и нарушением судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за ударов беспилотников, указано в документе. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации региона.

«У сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна»,— отмечается в документе. Ситуация может привести к нарушению условий жизнедеятельности и повлечь значительные материальные потери, подчеркивается в распоряжении.

Губернатор поручил Минсельхозу Кубани непрерывно следить за ситуацией и информировать сельхозтоваропроизводителей о принимаемых мерах. К ликвидации последствий будут привлечены силы и средства, подведомственные краевому министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также муниципальные звенья территориальной подсистемы.