На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом сельхозпродукции после атак ВСУ
В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за трудностей сельхозтоваропроизводителей с вывозом зерна. Мера связана с приостановкой работы портов и нарушением судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за ударов беспилотников, указано в документе. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации региона.
«У сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна»,— отмечается в документе. Ситуация может привести к нарушению условий жизнедеятельности и повлечь значительные материальные потери, подчеркивается в распоряжении.
Губернатор поручил Минсельхозу Кубани непрерывно следить за ситуацией и информировать сельхозтоваропроизводителей о принимаемых мерах. К ликвидации последствий будут привлечены силы и средства, подведомственные краевому министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также муниципальные звенья территориальной подсистемы.
Сбой портовой логистики превращает проблему сбыта зерна в транспортную. Для переориентации экспортных потоков предусмотрено субсидирование новых железнодорожных маршрутов. На оплату железнодорожных тарифов выделено 9,7 млрд руб., что должно снизить стоимость альтернативного вывоза при ограниченной работе портов.
Для разгрузки рынка рассматриваются и меры прямого вмешательства, такие как субсидирование перевозок и закупочные интервенции. Министерство сельского хозяйства прорабатывает закупку от 1 млн до 3 млн тонн зерна, вероятнее всего для южных регионов. Также на сезон обнулены экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.