Власти Оренбуржья обновили порядок приватизации ОКН

Правительство Оренбургской области скорректировало постановление 2020 года о приватизации неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в региональной собственности. Ключевое изменение касается порядка признания памятника находящимся в неудовлетворительном состоянии. Документ был подписан 15 сентября губернатором Евгением Солнцевым и опубликован на портале нормативно-правовых актов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Теперь для принятия такого решения обязателен документ, подтверждающий наличие соответствующих критериев. При принятии решения его будет определять инспекция ОКН, а требовать бумаги сверх установленного перечня теперь запрещено. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике. На данный момент эту должность занимает Антон Ефимов.

Яна Вежлева