Правительство Армении опубликовало документ о кризисе в церкви
Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении опубликовал доклад о кризисе Армянской апостольской церкви. В документе приводятся обоснования для отстранения католикоса всех армян ААЦ Гарегина II и реформирования церкви.
В докладе Гарегин II обвиняется в нарушении обета безбрачия; не привлечении к ответственности высокопоставленных священнослужителей из-за подобных нарушений; финансовой непрозрачности и нецелевом использовании церковного имущества, «клановом управлении», 27-летний срыве созыва Национально-церковного собора.
В качестве доказательств главной претензии к католикосу — нарушении обета безбрачия — приводятся публикации СМИ от 2015 и 2019 годов, в которых говорится о дочери Гарегина II, а также заявления нескольких священнослужителей.
Составители доклада приводят пять шагов для разрешения кризиса церкви, среди которых: формирование координационной группы, смещение католикоса и выборы нового, утверждение реформ.
Гарегина II — 132-го предстоятеля ААЦ — избрали в 1999 году. С 2020 года он критиковал премьера Никола Пашиняна за решения во внешней политике, главным образом — за потерю Нагорного Карабаха. В феврале Генпрокуратура Армении возбудила против него уголовное дело о препятствовании исполнению судебного акта.
При действующем порядке католикоса избирает Национально-церковное собрание в два этапа: сначала оно отбирает пять кандидатов из числа епископов, затем выбирает одного из них на пожизненный срок. Поэтому публикация доклада сама по себе не заменяет церковную процедуру; для реализации предложений властям потребуется добиться изменения порядка избрания и созыва органов, принимающих такое решение. Никол Пашинян ранее предлагал закрепить за Республикой Армения «решающую роль» в избрании католикоса, принять новый устав Армянской апостольской церкви и установить правила аполитичности церкви.
Спор осложняется тем, что после протестов 2018 года исполнительная, законодательная и судебная власть оказались под контролем нового руководства страны, тогда как церковь сохранила независимость. В 2025 году группа епископов, поддержавших Пашиняна, уже призывала к акции за отставку Гарегина II, так что доклад переводит конфликт из плоскости взаимных обвинений в борьбу за правила управления церковью и соотношение ее автономии с ролью государства.