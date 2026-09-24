Правительство Армении опубликовало документ о кризисе в церкви

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении опубликовал доклад о кризисе Армянской апостольской церкви. В документе приводятся обоснования для отстранения католикоса всех армян ААЦ Гарегина II и реформирования церкви.

В докладе Гарегин II обвиняется в нарушении обета безбрачия; не привлечении к ответственности высокопоставленных священнослужителей из-за подобных нарушений; финансовой непрозрачности и нецелевом использовании церковного имущества, «клановом управлении», 27-летний срыве созыва Национально-церковного собора.

В качестве доказательств главной претензии к католикосу — нарушении обета безбрачия — приводятся публикации СМИ от 2015 и 2019 годов, в которых говорится о дочери Гарегина II, а также заявления нескольких священнослужителей.

Составители доклада приводят пять шагов для разрешения кризиса церкви, среди которых: формирование координационной группы, смещение католикоса и выборы нового, утверждение реформ.

Гарегина II — 132-го предстоятеля ААЦ — избрали в 1999 году. С 2020 года он критиковал премьера Никола Пашиняна за решения во внешней политике, главным образом — за потерю Нагорного Карабаха. В феврале Генпрокуратура Армении возбудила против него уголовное дело о препятствовании исполнению судебного акта.

Лусине Баласян