В Самарской области 75 семьям предоставили под жилье земли в санитарно-защитной зоне

Чиновники предоставили многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, военнослужащим и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земли в санитарно-защитной зоне в Самарской области. Нарушения выявила Кинельская межрайонная прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ранее в контрольный орган поступили многочисленные обращения местных жителей по этому поводу. Установлено, что с 2020 по 2023 год указанным категориям граждан выделялись земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в санитарно-защитной зоне. Такой статус территории фактически исключает возможность ее использования по целевому назначению — строить жилье на таких землях нельзя.

В связи с нарушениями межрайонный прокурор обратился в суд с заявлениями в интересах заявителей и потребовал предоставить гражданам участки, пригодные для жилищного строительства. Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иски в полном объеме.

В настоящее время 75 семьям фактически переданы в собственность земельные участки, на которых они смогут построить жилые дома.

Георгий Портнов