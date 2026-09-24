Индивидуальные предприниматели в Прикамье втрое снизили просроченные долги

Объем просроченной задолженности пермских индивидуальных предпринимателей на 1 августа составил 956 млн руб. С начала года он снизился на 32,8% — 1 января этот показатель достигал 1,4 млрд руб. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант». При этом сумма просроченной задолженности на одного ИП в Прикамье сократилась на 35% с 42,3 тыс. до 27,6 тыс. руб. Средний размер кредита для предпринимателей снизился на 9% с 550,2 тыс. до 500,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом по стране с начала 2026 года объем просроченной задолженности ИП перед банками сократился в 1,2 раза. Средний размер проблемного долга показал снижение на 26%, а доля задолженности в портфеле — с 6,9% на начало января до 5,5% к августу 2026 года.