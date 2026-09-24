В Башкирии ожидаются заморозки до -1° и туман

Ночью и утром 25 сентября в Башкирии ожидается туман, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 500 м, сообщает Башгидрометцентр. По республике прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.

Подует ветер восточной четверти, 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +4…+9°, в восточных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-1°, днем она повысится до +19…+24°, в восточных районах — до +14°.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет восточной четверти, 2–7 м/с. столбик термометра ночью опустится до +4…+6°, в центре города — до +9°, днем повысится до +19…+21°.

Майя Иванова