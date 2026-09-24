За лето в Татарстане зарегистрировали 17,4 тыс. переходов прав на квартиры по договорам купли-продажи. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 13,7 тыс., сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи квартир в Татарстане за лето выросли на 26,6%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Продажи квартир в Татарстане за лето выросли на 26,6%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Количество сделок с индивидуальными жилыми домами выросло на 14,7% — с 3,5 тыс. до 4 тыс. По земельным участкам рост составил 5,5% — с 21,6 тыс. до 22,7 тыс.

На первичном рынке за три летних месяца зарегистрировали более 5,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве — на 8,6% больше, чем годом ранее.

Всего за восемь месяцев этого года зарегистрировали 106,2 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи. Это на 7,4% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 98,9 тыс. сделок.

Анна Кайдалова