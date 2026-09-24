Андрей Плахов назвал главного претендента на «Золотую раковину» Сан-Себастьяна

Фестиваль в Сан-Себастьяне уже показал основную часть конкурсной программы. Отследил ее темы, художественные особенности и сюжетные лейтмотивы, удивился обилию творческих личностей на экране и определился с фаворитами Андрей Плахов.

В этом году фестивальный экран заполонили представители культуры и искусства. Герой испанского фильма «Плохой отец» режиссера Роберто Буэсо — знаменитый писатель и академик. Турецкая картина «Что остается» Ешим Устаоглу строится на переживаниях поэтессы, проходящей через личный и творческий кризис; подобное испытывает и ее муж-музыкант. В американском «Дебюте» Джесси Айзенберга домохозяйка ненароком попадает на подмостки и становится театральной звездой. Теперь ее оттуда не согнать: ничего удивительного, поскольку начинающую артистку играет во всеоружии голливудского опыта сама Джулианна Мур.

Японская конкурсная картина называется «В комнате моего отца», ее постановщица Маха Харада — искусствовед, автор книг о живописи и куратор нью-йоркского МоМА, а главная героиня — смотрительница токийского музея. После смерти отца она получает от него посылку с ключом от тайной комнаты. Перед ней внезапно открывается мир человека, которого окружающие не слишком ценили при жизни, но который прожил ее в гармоничном единении с искусством и красотой любимых ритуалов.

Подробнее — в материале «Отцы и мертвецы».