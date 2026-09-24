В суд направлено дело в отношении жителей Татарстана о терактах на железной дороге в Самарской области

В Центральный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Республики Татарстан. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Один из них также обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение террористического акта). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2025 года двое обвиняемых в составе организованной группы за деньги подожгли трансформаторный киоск и попытались поджечь релейный шкаф в Самаре вблизи станции Безымянка. Делалось это « в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и воздействия на принятие ими решений, в том числе о прекращении проведения специальной военной операции на территории Украины».

В результате их действий был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры, что повлекло причинение ущерба ОАО «РЖД» в размере более 335 тыс. руб. Сотрудники самарской транспортной полиции совместно с УФСБ России по Самарской области в течении суток установили и задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе Средневолжсого ЛУ.

Руфия Кутляева