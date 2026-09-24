Жители Прикамья стали чаще оставлять чаевые онлайн

За два года объем трафика на сайтах безналичной оплаты в кафе и ресторанах Пермского края увеличилось в 2,1 раза. Средняя сумма чаевых минувшим летом достигла 330 руб., говорится в исследовании «Мегафона» и экосистемы для бизнеса «Контур». В июне и августе чаевые были на уровне 330-340 руб., в июле наблюдался небольшой спад, когда клиенты оставляли около 315 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным исследования, среди интернет-посетителей специальных ресурсов для оплаты чаевых в гастрозаведениях мужчин на 35% больше, чем женщин. Чаще всего денежное вознаграждение для официантов оставляют посетители в возрасте от 35 до 44 лет — они составляют 43% всей аудитории. 29% приходится на молодых людей 25-34 года, 19% — представителей старшего поколения (45-54 года).

Наибольшая активность на онлайн-платформах для оплаты чаевых была зафиксирована в марте. Трафик жителей Пермского края в этом месяце превысил среднемесячные показатели на 16%. Все рекорды побил период праздников — День всех влюбленных и Международный женский день. Тогда объем данных вырос в 3,7 раза по сравнению со средними значениями года.