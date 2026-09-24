Мандат «Партии пенсионеров» в Пермской думе получит врач-кардиолог

Как стало известно «Ъ-Прикамье», руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Алексей Грибанов откажется от единственного мандата депутата Пермской думы, полученного по результатам прошедших выборов. Господин Грибанов был лидером партийного списка и после его отказа мандат перейдет следующему кандидату — кардиологу-реаниматологу Сергею Дыбалю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сам Алексей Грибанов подтвердил, что принял решение отказаться от мандата. «Я уже четыре раза избирался в Пермскую думу, прошел путь от простого депутата до вице-спикера. И возвращаться на этот уровень уже не очень интересно. Рассчитывал, что удастся пройти в краевое заксобрание. А Сергей Дыбаль — человек молодой, активный и с самого начала рассчитывал на думский мандат. Думаю, что передать ему мандат будет верным решением», - пояснил Алексей Грибанов. Он добавил, что «остается в политике» и покидать региональное отделение «Партии пенсионеров» не планирует.

Отметим, что «Партия пенсионеров» будет впервые представлена в Пермской городской думе. Сергей Дыбаль окончил Пермскую медицинскую академию в 1995 году. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию - «Хронобиологические особенности сердечного ритма и артериального давления у больных артериальной гипертонией в сочетании с ревматоидным артритом». С 2011 по 2013 год работал главным внештатным кардиологом Пермского края. С осени 2013 года возглавляет клинику доктора Дыбаля.