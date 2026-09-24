Песков: Россия и Украина продолжают сотрудничество по обмену военнопленными

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговорный канал по обменам используется для решения гуманитарных вопросов на уровне представителей российских и украинских спецслужб; в ноябре 2025 года такие контакты проходили в Абу-Даби. Подготовка включает обмен списками военнопленных, причем сама передача может занимать несколько дней из-за технической сложности процесса.

На сроки влияет и согласование формата обмена. В августе 2025 года российская сторона связывала остановку одного из этапов с разногласиями по возврату 1 тыс. военнослужащих, тогда как украинская сторона настаивала на принципе «всех на всех».