Песков: Россия и Украина продолжают сотрудничество по обмену военнопленными
Российские и украинские спецслужбы продолжают сотрудничество по вопросу обмена военнопленными. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, тема пленных также находится на особом контроле Министерства обороны.
Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в конце августа по формуле «10 на 10». 15 сентября уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила о подготовке списков для нового обмена. Она выразила надежду, что он состоится в ближайшее время.
Переговорный канал по обменам используется для решения гуманитарных вопросов на уровне представителей российских и украинских спецслужб; в ноябре 2025 года такие контакты проходили в Абу-Даби. Подготовка включает обмен списками военнопленных, причем сама передача может занимать несколько дней из-за технической сложности процесса.
На сроки влияет и согласование формата обмена. В августе 2025 года российская сторона связывала остановку одного из этапов с разногласиями по возврату 1 тыс. военнослужащих, тогда как украинская сторона настаивала на принципе «всех на всех».