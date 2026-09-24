В Самаре назвали причину смертельного пожара в многоквартирном доме на улице Тухачевского

В Самаре завершили проверку по факту пожара, который произошел 28 июля в многоквартирном доме на ул. Тухачевского, 22. Во время проведенных экспертиз специалисты установили, что причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В результате возгорания в доме погиб мужчина, пострадали несколько квартир. К расследованию привлекли экспертов испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) по Самарской области. Был проведен осмотр места происшествия и инструментальное исследование. Для лабораторного анализа изымали фрагменты строительных конструкций, электротехнические объекты и табачные изделия.

Руфия Кутляева