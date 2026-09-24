Жители Крыма получили длительные сроки заключения за государственную измену

Верховный суд Крыма приговорил 30-летнего жителя Красноперекопска к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. Помимо основного срока подсудимому также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и десять месяцев. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат гостайну.

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре Республики Крым, мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ. По версии следствия, он был противником проведения специальной военной операции и установил контакт с представителями главного управления разведки Украины. Выполняя задания ГУР, крымчанин вел наблюдение за боевыми позициями системы ПВО и позициями Вооруженных сил России на территории полуострова. Собранные данные он передавал кураторам через один из иностранных мессенджеров.

Одновременно в Верховном суде Крыма огласили приговор 46-летней крымчанке, работавшей управляющей одной из гостиниц Симферополя. Женщину приговорили к 20 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 100 тыс. руб. по делу о госизмене и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Согласно судебным материалам, она контактировала с представителем ГУР Украины, фотографировала документы военнослужащих, а также уговорила своего 16-летнего сына фотографировать место дислокации системы ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь