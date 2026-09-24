Минпросвещения Башкирии обязали обеспечить студентов колледжа общежитием

Белокатайский межрайонный суд обязал министерство просвещения Башкирии обеспечить студентов филиала Дуванского многопрофильного колледжа в селе Новобелокатай благоустроенным общежитием. С иском обратилась прокуратура Белокатайского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики

Проверка прокуратуры установила, что студенческое общежитие размещено в деревянном здании 1959 года постройки, не соответствующем требованиям санитарных и противопожарных норм.

Решение районного суда устояло в Верховном суде республики.

Майя Иванова