Прикамье получило 1 млрд рублей для строительства двух технопарков

Минэкономразвития России одобрило выделение субсидии Пермскому краю для создания двух технопарков: «Пермь-Сити» в районе ДКЖ в Перми и «Краснокамский» в Краснокамском округе. Регион выиграл конкурсный отбор на предоставление такого финансирования. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект «Пермь-Сити» реализует ООО СЗ «Квартал 90», входящее в федеральную группу компаний КОРТРОС. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд руб. Из них 500 млн руб. составит федеральная субсидия, 125 млн руб. — средства бюджета Пермского края, порядка 418 млн руб. — внебюджетное финансирование.

На площади 6 тыс. кв. м планируется разместить производственные и офисные помещения для субъектов МСП, лаборатории для прототипирования и тестирования робототехники, бизнес-инкубатор, сертификационный центр, конгрессно-выставочный зал и центр обработки данных.

Промышленный технопарк «Краснокамский» (первая очередь) построит ООО «АСР-Девелопмент». Общий объем инвестиций оценивается в 900 млн руб.: 500 млн руб. составит федеральная субсидия, 125 млн руб. — средства регионального бюджета, еще 275 млн руб. — внебюджетное финансирование. Площадь объекта составит 10,5 тыс. кв. м.

Оба технопарка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.