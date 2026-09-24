Евгений Солнцев подписал указ о перестановках в правительстве Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указ о создании новой должности — вице-губернатора по вопросам региональной безопасности. Документ о нововведениях глава региона подписал накануне, 23 сентября.

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Новый заместитель председателя правительства займется координацией работы исполнительных органов власти сразу по нескольким направлениям: в его ведении будут потребности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также нужды населения. Кроме того, он будет курировать охрану военных, важных государственных и специальных объектов, в том числе объектов жизнеобеспечения, транспорта, связи и энергетики. Дополнительно зампред будет заниматься безопасностью объектов повышенной опасности, угрожающих жизни, здоровью людей и окружающей среде. На данный момент имя кандидата на введенный пост неизвестно.

Ранее стало известно о том, что в региональном правительстве ожидается масштабная реформа: в ее рамках министерство промышленности присоединят к министерству экономического развития, а комитет финансового контроля объединят с комитетом по профилактике коррупции.

Яна Вежлева