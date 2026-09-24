Сталинградский характер доехал до Госдумы

В Волгоградской области подведены итоги выборов депутатов Госдумы IX созыва: при явке 68,08% «Единая Россия» получила 62,65% голосов по федеральному списку и все три одномандатных округа. Результат партии власти в регионе оказался примерно на пять процентных пунктов выше общероссийского (57,83%), а явка — на одиннадцать пунктов выше средней по стране (56,66%). Оппозиция финишировала далеко позади: лучший результат среди соперников единороссов показал коммунист Валерий Могильный — 19,62% в Михайловском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский губернатор Андрей Бочаров после победы «Единой России» встретился с представителями остальных партий

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Волгоградский губернатор Андрей Бочаров после победы «Единой России» встретился с представителями остальных партий

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгоградской области голосование явка нарастала равномерно: 36,97% к вечеру первого дня, 50,38% — второго, 68,08% по итогам третьего. По данным облизбиркома, обработавшего 100% протоколов, во всех муниципальных образованиях проголосовало более половины избирателей, а в отдельных районах показатели оказались рекордными. «Голосование прошло спокойно, в штатном режиме и в соответствии с законом»,— констатировал председатель ИКВО Виктор Черячукин: нарушений, способных повлиять на результат, комиссия не зафиксировала. За ходом кампании следили около 3 тыс. общественных наблюдателей, обучением которых Общественная палата региона занималась с июля, а также наблюдатели от партий и кандидатов; видеотрансляция с участков велась круглосуточно в Центре общественного наблюдения.

Кампания-2026 стала для области первой после перенарезки: по закону о новой схеме одномандатных округов (ФЗ №107-ФЗ от 23 мая 2025 года) регион потерял один мандат — вместо четырёх округов образовано три: Волгоградский №85 (центр Волгограда плюс Камышин, Фролово и Жирновск), Михайловский №86 (запад и юг области, включая основную часть бывшего Красноармейского округа, и юг Волгограда) и Волжский №87 (север областного центра и левобережье с Волжским, Палласовкой и Николаевском). Сокращение представительства прошло для местной элиты без публичных конфликтов — во многом потому, что расчистка началась заранее: Олег Савченко сложил полномочия ещё в мае 2025 года, Владимир Плотников, представлявший Михайловский округ с 1993 года, на этот раз выдвинулся от Брянской области, а Алексею Волоцкову, как сообщал «Ъ», места в думских списках не нашлось — он отправился на довыборы в региональный парламент.

В итоге мандаты распределились следующим образом. По Волгоградскому округу №85 избран спецпредставитель губернатора по развитию промышленности и ТЭК, бывший вице-президент «ЛУКОЙЛа» и экс-гендиректор «РИТЭКа» Николай Николаев — 54,09%. По Михайловскому округу №86 переизбрался депутат VIII созыва Андрей Гимбатов — 52,11%. По Волжскому округу №87 победу одержал экс-мэр Волгограда, депутат прошлого созыва Виталий Лихачев — 55,70%. 21 сентября ИКВО признала всех троих избранными депутатами Госдумы IX созыва. Однофамильца господина Николаева — действующего депутата Николая Петровича Николаева — партия в этот раз выдвигать не стала.

На довыборах в областную думу по Кировскому округу №18, освободившемуся после лишения мандата Станислава Короткова за нарушение антикоррупционных запретов, победил господин Волоцков — 50,10%. Вторым стал член облизбиркома от КПРФ с правом решающего голоса Вячеслав Шаповалов (22,67%), на время кампании приостановивший полномочия в комиссии, третьим — депутат Волгоградской гордумы Алексей Кононенко (ЛДПР, 15,41%), замкнул четверку юрист Виталий Кравцов («Справедливая Россия», 10,83%).

Главным конструктивным решением кампании собеседники «Ъ» единодушно называют то, что региональную группу №45 «Единой России» возглавил лично губернатор Андрей Бочаров, с весны совмещающий пост главы региона с должностью секретаря реготделения. Волгоградская область оказалась одним из немногих регионов Юга, которому федеральное руководство партии не стало «подселять» соседей по территориальной группе,— сигнал, который еще в июне читался как расчёт на результат выше среднестранового. Расчет оправдался: 62,65% против 58,44% в 2021 году.

«Очень солидные показатели явки — 68%, и это, конечно, очень много. Мы в центральной России таких цифр не знаем, это южная пассионарность»,— отмечает политтехнолог Анна Федорова. По ее словам, «хорошо сработала синергия партии и администрации», а также выбор господина Бочарова в качестве «паровоза» списка: «Глава области лично уделяет внимание проектам, которые вошли в десятилетнюю программу развития Волгоградской области и самого Волгограда как центра всей агломерации. Программа уже даёт реальные результаты и логично сочетается с Народной программой партии. Причём обе основываются именно на запросе снизу». Результат, считает эксперт, укладывается в логику «голосования как патриотического поступка».

Тот же механизм описывает и политолог Павел Склянчук, по мнению которого явка и 62,65% у партии власти объясняются «решением губернатора возглавить региональный список». «Бочаров стал не просто губернатором-паровозом, а локомотивом, который ведёт регион вперёд. Победа на выборах при таком формате работы становится не целью, а естественным результатом»,— резюмирует он. Отдельный сюжет, на который указывает эксперт,— продвижение людей с военным опытом: только от «Единой России» в новый созыв проходят 49 участников спецоперации, «почти 11% депутатского корпуса». Для Волгоградской области это аргумент не теоретический: господин Бочаров — Герой России, подполковник запаса, в прошлом сам депутат Госдумы V–VI созывов. «Военная дисциплина и нацеленность на выполнение указов главнокомандующего в его случае оказались отличными составляющими для успешной работы на госслужбе на протяжении уже 12 лет»,— полагает господин Склянчук. Запущенная в 2024 году десятилетняя программа развития региона, добавляет он, «оказалась программой реальных дел, а не пустых обещаний, и это тоже принесло ЕР дополнительные голоса».

Расклад по остальным партиям в регионе почти повторяет общероссийский — с двумя оговорками. КПРФ получила 13,08% (13,76% по стране), ЛДПР — 9,22% (9,01%), а вот «Справедливая Россия» набрала 6,90% против 5,32% в среднем по РФ, тогда как «Новые люди» в области до барьера не дотянули — 4,88% при 7,96% по стране. Далее следуют Партия пенсионеров (1,09%), «Зеленые» (0,73%), «Коммунисты России» (0,38%), «Родина» (0,26%) и Партия прямой демократии (0,15%); «Яблоко», не допущенное к федеральной кампании, в бюллетенях региона отсутствовало.

В одномандатных округах вторые места повсеместно заняли коммунисты: Андрей Шевченко — 16,53% (округ №85), Валерий Могильный — 19,62% (№86), Денис Усков — 15,81% (№87). География поддержки ЕР внутри области оказалась неоднородной: максимум партия получила в Дзержинской ТИК Волгограда — 70,82%, минимум — в Калачевской (50,35%, при 18,49% у КПРФ) и Камышинской (54,60%, при 16,17% у коммунистов) территориальных комиссиях.

62,65% у партии власти — «точно не аванс», уверен политолог Алексей Ярошенко. По его оценке, «Реализуется народная программа, идет десятилетняя программа развития региона, меняются общественные пространства, развивается социальная инфраструктура. Люди видят результаты этой работы и дают ей свою оценку на выборах». Итог, формулирует политолог, состоит в том, что «региональная власть не подвела ни президентскую партию, ни президента и смогла конвертировать результаты своей работы в понятный электоральный результат».

Параллельно в регионе прошли еще 34 муниципальные кампании — 27 выборов глав поселений и 7 советов депутатов. Как сообщил 22 сентября на президиуме регполитсовета «Единой России» Андрей Бочаров, партия получила 42 из 52 депутатских мандатов в органах местного самоуправления и 21 из 27 избранных глав; окончательные итоги по всем 35 кампаниям, прошедшим в области в 2026 году, ещё подводятся. Губернатор назвал кампанию «по-настоящему судьбоносной», поблагодарил жителей за «активную гражданскую позицию» и поставил партии задачу на ближайший период — реализация Народной программы, продолжение партпроектов и «повышение качества управления, кадровая донастройка».

Сколько именно мандатов достанется волгоградской региональной группе №45 и кто займет место господина Бочарова (в 2021 году, напомним, он от депутатства отказался), станет известно после того, как ЦИК 25 сентября утвердит окончательные итоги выборов и распределит 225 списочных мандатов. Следующая крупная кампания в регионе — 2029 год, когда истекают полномочия и губернатора, и областной думы VII созыва.

Никита Маркелов