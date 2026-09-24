В Башкирии с пяти компаний взыщут 207 млн рублей за картельный сговор

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск прокуратуры Башкирии о взыскании с пяти компаний 207 млн руб., полученных в результате картельного сговора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Названия компаний в пресс-релизе не уточняются.

Проверка установила, что с 2021 по 2023 год пять организаций вступили в картельный сговор, договорившись о заключении 77 государственных и муниципальных контрактов на поставку мебели и оборудования, а также оказание услуг по завышенной стоимости. Это привело к необоснованному отчуждению выделенных на выполнение контрактов бюджетных средств.

По материалам прокурорской проверки антимонопольный орган оштрафовал компании на сумму более 2,8 млн руб.

Майя Иванова