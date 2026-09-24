Как МИДиС решает вопрос жилья для иногородних студентов: кампус мирового уровня в Челябинске

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) – частный вуз и колледж в Челябинске, который готовит специалистов в сферах дизайна, цифровых технологий, маркетинга, туризма, гостиничного дела, лингвистики и сервиса. Институт входит в число вузов-резидентов Межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал».

Для семьи, которая выбирает обучение в другом городе, вопрос проживания нередко важен не меньше, чем программа или стоимость обучения. Где будет жить ребёнок? Насколько безопасна новая среда? Придётся ли снимать квартиру, искать соседей и решать бытовые вопросы в незнакомом городе?

Гостиницы кампуса – это современные чистые кухни, прачечные, коворкинги, комнаты отдыха, кинозал, пространства для работы и встреч с друзьями. Заселение происходит с 17 лет.

Для первокурсника это особенно важно. Переезд в другой город всегда связан с тревогой. Когда рядом есть другие ребята, готовые поддержать, этот путь проходит легче.

Первокурсница МИДиС Елизавета Степанова приехала в Челябинск из Юрюзани. Она признается, что очень волновалась: «Было немного страшно и грустно оставлять дом. Но после заселения я быстро познакомилась со студентами из нашего вуза и других университетов и завела друзей».

Интерес к МИДиС со стороны иногородних абитуриентов растет. В новом наборе на направления гостиничного дела, туризма и гостеприимства около 70% студентов приехали из других регионов. Среди них – молодые люди из Курганской и Оренбургской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Иркутска и Казахстана.

В кампусе уже живут 97 студентов МИДиС, которые учатся на направлениях дизайна, прикладной информатики, гостиничного дела и менеджмента. В следующем году будет доступно 150 мест.

Третьекурсник Дмитрий Анисимов приехал из Казахстана. «Благодаря атмосфере в кампусе адаптироваться получилось довольно быстро. Здесь постоянно знакомишься с новыми людьми, общаешься с ребятами из разных городов и стран, поэтому постепенно появляется ощущение настоящего студенческого сообщества», – говорит он.

Для Нонны Стриженковой, студентки третьего курса направления «графический дизайн и брендинг», главным открытием стали люди рядом: «Я быстро адаптировалась, потому что в нашем блоке классные девчонки. Особенно волновалась перед знакомством с соседкой, но мы нашли общую волну. Поэтому у меня только положительные эмоции».

Уезжая на учебу в другой город, студент выбирает не только профессию, но и новую жизнь. Кампус «Южный Урал» помогает сделать этот переход спокойнее: получить поддержку, познакомиться с интересными людьми, почувствовать себя частью сообщества — и сосредоточиться на учёбе, проектах и будущем.

ЧОУВО МИДиС