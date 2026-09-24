Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков России по НДФЛ за 2025 год
Российский журнал Forbes представил рейтинг 19 крупнейших налогоплательщиков России по НДФЛ за 2025 год — в список вошли предприниматели с налогом более 1 млрд руб. Первое место занял бывший совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун с НДФЛ в 12,19 млрд руб. и личным доходом 94,15 млрд руб. Основным источником дохода стала продажа личного пакета акций ЛУКОЙЛа (около 72,6 млрд руб.), а также дивиденды.
Второе место занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (НДФЛ — 7,25 млрд руб., доход — 48,35 млрд руб.), третье — Вадим Швецов (3,09 млрд руб. и 20,62 млрд руб. соответственно). В топ-5 также вошли Владимир Подвальный (3 млрд руб.) и Владислав Тимохин (2,65 млрд руб.). В первую десятку попали Всеволод Левин, Роман Горохов, Андрей Мысливцев, Вагит Алекперов и Илья Димов.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года совокупное состояние богатейших россиян выросло почти на $22 млрд. Больше всех прибавил Андрей Мельниченко (+$5,63 млрд, до $24,6 млрд), Михельсон (+$4,15 млрд, до $27,8 млрд) и Алексей Мордашов (+$3,66 млрд, до $29,9 млрд). Потеряли часть состояния Михаил Прохоров ($4,6 млрд, до $12 млрд) и Павел Дуров ($2,2 млрд, до $12,2 млрд).
Лидерство Леонида Федуна в рейтинге крупнейших налогоплательщиков сформировал не только поток дивидендов, но и разовый доход от продажи акций в том же расчетном периоде. По словам собеседников Reuters, в начале 2025 года он продал пакет, составлявший около 10% капитала ЛУКОЙЛа. Такой доход существенно увеличил личную базу, из которой рассчитывалась оценка НДФЛ.
Forbes выводит налоговый показатель из открытых сведений о личных доходах предпринимателей, в том числе о дивидендах, выплаченных владельцу как физическому лицу. Поэтому результат Федуна отражает сочетание крупной сделки и дивидендных поступлений, а не обязательно уровень его регулярных ежегодных доходов. При этом точные суммы уплаченного НДФЛ не раскрываются, поскольку они относятся к налоговой тайне, так что показатель рейтинга остается оценкой.