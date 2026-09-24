Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков России по НДФЛ за 2025 год

Российский журнал Forbes представил рейтинг 19 крупнейших налогоплательщиков России по НДФЛ за 2025 год — в список вошли предприниматели с налогом более 1 млрд руб. Первое место занял бывший совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун с НДФЛ в 12,19 млрд руб. и личным доходом 94,15 млрд руб. Основным источником дохода стала продажа личного пакета акций ЛУКОЙЛа (около 72,6 млрд руб.), а также дивиденды.

Второе место занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (НДФЛ — 7,25 млрд руб., доход — 48,35 млрд руб.), третье — Вадим Швецов (3,09 млрд руб. и 20,62 млрд руб. соответственно). В топ-5 также вошли Владимир Подвальный (3 млрд руб.) и Владислав Тимохин (2,65 млрд руб.). В первую десятку попали Всеволод Левин, Роман Горохов, Андрей Мысливцев, Вагит Алекперов и Илья Димов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года совокупное состояние богатейших россиян выросло почти на $22 млрд. Больше всех прибавил Андрей Мельниченко (+$5,63 млрд, до $24,6 млрд), Михельсон (+$4,15 млрд, до $27,8 млрд) и Алексей Мордашов (+$3,66 млрд, до $29,9 млрд). Потеряли часть состояния Михаил Прохоров ($4,6 млрд, до $12 млрд) и Павел Дуров ($2,2 млрд, до $12,2 млрд).