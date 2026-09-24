Оренбурженка потеряла 50 тысяч рублей во время покупки собаки в интернете

В полицию Оренбурга накануне обратилась 20-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее 49 965 руб. По данным регионального УМВД, потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже собаки и связалась с продавцом. Первоначально собеседник запросил 16 655 руб. в качестве оплаты — девушка выполнила его указание.

Однако неизвестный заявил, что деньги не пришли, и девушка повторила операцию. Затем мужчина убедил ее перечислить средства еще раз: якобы для отмены предыдущих платежей и возврата суммы на карту. В общей сложности оренбурженка перевела 49 965 руб. После этого продавец перестал выходить на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Яна Вежлева